Polícia Civil finaliza caso de homem encontrado em Joinville com tornozeleira eletrônica. 26/11/2024 - 15h27 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h45 )

A Polícia Civil de Joinville, por meio da Delegacia de Homicídios, deu por encerrado o caso envolvendo o homem encontrado em março deste ano no bairro Paranaguamirim. A vítima usava uma tornozeleira eletrônica, o que levantou suspeitas sobre o seu envolvimento com o crime. Após investigação, o caso foi finalizado e mais uma pessoa foi presa pela Polícia Militar, acusada de envolvimento no crime. Felipe Bambace traz todos os detalhes dessa investigação na Tribuna do Povo.

