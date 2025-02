Polícia Civil faz buscas por criminosos que se disfarçam de motoqueiros para cometer assaltos em SP Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 20/02/2025 - 22h10 (Atualizado em 21/02/2025 - 09h06 ) twitter

A Polícia Civil fez buscas por criminosos que se disfarçam de motoqueiros para cometer assaltos em São Paulo. O objetivo da investigação é descobrir se os detidos nesta quinta (20) têm relação com Suedna Barbosa Carneiro, conhecida como “Mainha do Crime”. Ela doi presa nesta semana, suspeita de envolvimento no roubo que terminou com a morte do ciclista Vitor Medrado.

