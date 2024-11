Polícia Civil do Paraná cumpre mandados em SC em operação contra tráfico de drogas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 17/10/2024 - 09h41 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h58 ) twitter

Uma grande operação da Polícia Civil do Paraná está em andamento, cumprindo mandatos em Santa Catarina na manhã de hoje, com o objetivo de combater o tráfico de drogas. A ação faz parte de um esforço mais amplo para desmantelar redes de narcotráfico que atuam na região. As primeiras informações sobre a operação estão sendo relatadas ao vivo pela repórter Isabela Corrêa, que traz detalhes sobre as ações em andamento e a colaboração entre as forças de segurança dos estados. Fique ligado para mais atualizações sobre essa importante operação.

