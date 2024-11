Polícia Civil desarticula quadrilha que cometia crimes ambientais e sonegação fiscal em MG Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 29/11/2024 - 13h36 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h28 ) twitter

A Polícia Civil, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, cumpriu 36 mandados de busca e apreensão em 17 cidades de Minas Gerais. A operação "Angra" visa combater crimes ambientais e a receptação ilegal de minério de ferro. A quadrilha também é investigada por sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A ação contou com o apoio de auditores da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

