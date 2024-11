Polícia Civil deflagra operação BlackStorm em 21 municípios de SC e outros estados Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 15/11/2024 - 14h47 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de Santa Catarina, coordenada pela Gerência de Delegacias Especializadas (GDE), deflagrou a operação BlackStorm, entre os dias 12 e 14 de novembro. A ação visou combater organizações criminosas em Santa Catarina e outros estados, abrangendo 21 municípios do Estado e cidades do Pará, Paraná e Mato Grosso do Sul. No total, foram cumpridos 136 mandados de busca e apreensão, com a apreensão de 50 kg de entorpecentes e 7 armas de fogo, além de 56 prisões por mandados e 17 em flagrante delito. A operação envolveu cerca de 376 policiais civis e teve grande apoio de unidades em diversas cidades.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.