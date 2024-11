Polícia Civil de SC alerta para o golpe do falso advogado Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 11/11/2024 - 09h33 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h29 ) twitter

A Polícia Civil de Santa Catarina está emitindo um alerta sobre o golpe do falso advogado, onde criminosos se passam por profissionais da área jurídica para extorquir dinheiro das vítimas. As pessoas são contatadas pelos golpistas que se apresentam como advogados, pedindo quantias em dinheiro sob falsas alegações. Acompanhe os detalhes dessa fraude com a repórter Rachel Schneider, que traz as informações ao vivo de Criciúma.

