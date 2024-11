Polícia Civil de Joinville recupera celulares furtados em operação Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 25/10/2024 - 15h37 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h17 ) twitter

Em uma operação recente, a Polícia Civil de Joinville, por meio da 2ª Delegacia, cumpriu mandados de busca e apreensão para recuperar celulares furtados, visando ajudar as vítimas desse crime tão comum atualmente. Com a importância dos dispositivos móveis no dia a dia, a operação representa um alívio para muitas pessoas que dependem de seus celulares para a vida pessoal e profissional. Felipe Bambace acompanha o caso e traz mais detalhes sobre a ação da polícia e as orientações para a população.

