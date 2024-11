Polícia Civil de Joinville incinera duas toneladas de drogas apreendidas Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 22/11/2024 - 14h34 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h46 ) twitter

Muitas pessoas se perguntam sobre o destino das drogas apreendidas pela polícia. Em Joinville, a resposta é simples: elas são incineradas. A Polícia Civil realizou a queima de cerca de duas toneladas de entorpecentes apreendidos em diversas operações. O processo de incineração é uma das formas mais eficazes de garantir que as drogas não voltem a circular pelas ruas, contribuindo para o combate ao tráfico e à criminalidade. Este procedimento é realizado com total segurança e de acordo com as normas legais, garantindo que os entorpecentes sejam destruídos de maneira irreversível.

