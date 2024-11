Polícia Civil de Joinville busca identificar corpo encontrado em condições suspeitas Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 29/10/2024 - 15h22 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h43 ) twitter

A Polícia Civil de Joinville está empenhada em identificar o corpo de uma pessoa encontrado enrolado em tecido e apresentando um corte profundo no peito. O delegado Dirceu Silveira, da Delegacia de Homicídios, conversou com a equipe da Tribuna do Povo sobre os detalhes iniciais da investigação. O caso levanta suspeitas e a equipe policial trabalha para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias deste crime brutal. Confira os desdobramentos e as medidas adotadas pela polícia para avançar no caso.

