Polícia Civil de BH investiga duas travestis suspeitas de estelionato

A Polícia Civil de Belo Horizonte investiga duas travestis suspeitas de estelionato. Uma está presa e a outra é considerada foragida. As vítimas eram abordadas, e as travestis tiravam fotos dizendo que iriam publicar nas redes sociais delas. Com medo de serem confundidos com clientes, eles faziam os pagamentos.

