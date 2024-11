Polícia Civil conclui investigação e prende quadrilha que furtou equipamentos médicos Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 25/10/2024 - 07h42 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h17 ) twitter

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu as investigações sobre os furtos de equipamentos médicos em Montes Claros e Janaúba, Norte do estado. O inquérito apurou o desaparecimento de três aparelhos de endoscopia e colonoscopia de um hospital em Montes Claros, além de quatro aparelhos de ultrassonografia de uma clínica em Janaúba. Após meses de investigação, a Polícia Civil apresentou detalhes do caso em uma coletiva nesta manhã.

O delegado Cézar Salgueiro, responsável pelo caso, destacou que a operação identificou os envolvidos e detalhou o modus operandi dos suspeitos. Segundo ele, o furto dos equipamentos ocorreu em momentos de baixa movimentação nos estabelecimentos, e a revenda ilegal dos aparelhos pode estar ligada a uma rede de receptação, o que amplia o impacto da ação criminosa. Salgueiro informou ainda que os acusados foram indiciados e estão à disposição da Justiça.

