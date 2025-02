Polícia Civil conclui inquérito sobre acidente em Ubatuba Aclr|Do canal Record News no YouTube 18/02/2025 - 23h20 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h47 ) twitter

A Polícia Civil concluiu nesta terça-feira (18) o inquérito sobre o acidente aéreo que aconteceu em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, no dia 9 de janeiro. O documento foi entregue à Polícia Federal, que vai seguir com as investigações. O relatório inclui as diligências realizadas pela corporação, como exames, entrevistas, laudos e fotografias, mas não aponta a causa do acidente.

