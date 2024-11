Polícia Civil apura causas do acidente que deixou nove mortos na BR-376, entre SC e PR Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/10/2024 - 07h36 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h02 ) twitter

A repórter Isabela Corrêa, que acompanha o caso desde o início e foi a primeira a chegar ao local do acidente, traz novas informações ao vivo. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente que resultou na morte de nove pessoas na BR-376, entre Santa Catarina e Paraná. Hoje, os corpos das vítimas serão transportados de avião para Pelotas, no Rio Grande do Sul. O delegado Edgar Santana também comenta o andamento das investigações. Confira as últimas atualizações ao vivo.

