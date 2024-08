Polícia Científica identifica vítimas do acidente aéreo em São Francisco do Sul Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 30/07/2024 - 10h57 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h41 ) ‌



A Polícia Científica confirmou as identidades das vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido neste domingo em São Francisco do Sul. O repórter Mikael Melo traz todos os detalhes sobre o caso ao vivo, atualizando as informações sobre as vítimas e o andamento das investigações.

