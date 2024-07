Polícia cerca Parque São Jorge após invasão de torcedores do Corinthians

Alto contraste

A polícia cercou a sede social do Corinthians, no Parque São Jorge, na zona leste de São Paulo, após torcedores do time invadirem o local nesta quinta-feira (27). Os invasores já conseguiram chegar ao 5° andar do prédio, onde fica a sala do presidente do clube, Augusto Melo. A Tropa de Choque também foi acionada. Esse protesto acontece um dia depois do empate com o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Mais cedo, outros torcedores invadiram o CT Joaquim Grava para encontrar com os jogadores e a comissão técnica, que não estavam no local.

