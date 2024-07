Polícia captura trio que roubou fazenda e fez família de refém | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 15/07/2024 - 14h08 (Atualizado em 16/07/2024 - 01h39 ) ‌



Uma ação criminosa chocou os moradores de Monte Carmelo na semana passada. Uma quadrilha invadiu uma fazenda na área rural, rendeu a família do caseiro e roubou cerca de 1.500 sacas de café. Felizmente, a polícia militar agiu rapidamente e conseguiu recuperar grande parte do café roubado, além de prender três suspeitos.

Segundo a PM, pelo menos quatro homens armados invadiram a fazenda enquanto os funcionários ainda estavam dormindo. Eles renderam o caseiro, sua esposa e sua mãe dentro da casa, enquanto outros membros da quadrilha seguiram para o barracão de beneficiamento de café. Lá, carregaram duas carretas com sacas de café e fugiram do local.

Os criminosos usaram a caminhonete da família para levar o caseiro, a esposa e a mãe até o pedágio na direção de Uberlândia, onde os libertaram.

A PM montou uma operação em Monte Carmelo e cidades vizinhas, como Uberlândia, Uberaba e Araxá. As duas carretas com o café roubado foram encontradas em Patrocínio, assim como a caminhonete usada no crime. Os motoristas das carretas foram presos e, através deles, a polícia localizou um galpão onde estava armazenada outra grande quantidade de café roubado.

Ao todo, três pessoas foram presas, três celulares, a caminhonete, as duas carretas e 1.500 sacas de café foram recuperadas. A polícia militar pede a quem tiver qualquer informação sobre outros suspeitos do crime que ligue para o 190 ou 181.

