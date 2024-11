Polícia busca por idoso com Alzheimer desaparecido no bairro São Jorge | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/11/2024 - 11h41 (Atualizado em 24/11/2024 - 01h23 ) twitter

A família de Luiz Carlos, de 81 anos, vive momentos de apreensão após o aposentado desaparecer nesta sexta-feira (22), no bairro São Jorge, em Uberlândia. Conhecido por ser ativo e frequentemente sair para passeios de bicicleta, ele deixou a residência pela manhã e não retornou até o momento. A Polícia Militar foi acionada e buscas estão sendo realizadas na cidade.

Segundo familiares, Luiz Carlos é uma pessoa agitada e, desde a aposentadoria, costuma sair de casa para se distrair. Nesta ocasião, ele vestia uma calça preta, uma camisa clara e um boné preto, além de estar com sua bicicleta de alumínio. A família também informou que ele está nos estágios iniciais de Alzheimer, o que pode ter contribuído para a situação.

A esposa relatou que, embora tenham tentado mantê-lo em casa, Luiz Carlos insistiu em sair para sua habitual "voltinha". A família pede que, caso alguém o veja ou tenha informações, entre em contato com as autoridades ou com os parentes, que estão mobilizados para localizá-lo. Uma foto recente foi divulgada para ajudar na identificação.

O desaparecimento ressalta a importância de reforçar os cuidados com idosos que apresentam condições como Alzheimer. Situações como esta podem ser potencialmente perigosas, especialmente em locais movimentados ou distantes do ambiente familiar.

