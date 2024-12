Polícia busca homem acusado de agredir ex-companheira com fios de energia em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 07/12/2024 - 11h32 (Atualizado em 08/12/2024 - 01h21 ) twitter

A Polícia Militar de Uberlândia busca por um homem acusado de violência doméstica contra a ex-companheira, de 22 anos. A vítima relatou ter sido brutalmente agredida com fios de energia durante uma discussão no dia 29 de novembro, o que levou ao fim do relacionamento de 15 dias. Após fugir para Araguarí, a jovem decidiu denunciar o caso com o apoio de amigos e familiares.

Durante a abordagem inicial à residência do suspeito, no bairro Santa Mônica, a PM não encontrou armas ou o homem no local. Horas depois, a vítima apresentou um vídeo onde o agressor aparece segurando o que parece ser uma submetralhadora artesanal. Após novo chamado, os policiais retornaram à casa e, em meio a roupas, localizaram duas armas: uma submetralhadora com 45 munições de calibre 9mm e um revólver calibre 22, além de munições de diferentes calibres.

O suspeito, que possui extensa ficha criminal por tráfico de drogas, roubo e associação criminosa, não foi encontrado. Ele segue sendo procurado pelas autoridades.

