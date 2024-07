Polícia britânica procura suspeito de matar três mulheres com besta

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

A polícia britânica procura nesta quarta (10) o suspeito de matar três mulheres usando uma besta. As vítimas eram parentes de um comentarista esportivo e tinham 61, 28 e 25 anos. O homem fugiu do local carregando a arma medieval e ainda não há informações sobre sua ligação com as vítimas.

