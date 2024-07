Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Polícia apreende mais de duas toneladas de maconha trazidas do Paraguai por ‘consórcio’ do crime

As Polícias Federal e Militar de Goiá apreenderam mais de duas toneladas de maconha que foram compradas no Paraguai por uma espécie de consórcio entre traficantes. As drogas estavam em um galpão em Goiânia (GO) quando a polícia chegou.

