Polícia apreende mais de 500 kg de maconha em água doce, SC
05/12/2024 - 11h11 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h22 )

Na madrugada desta quinta-feira, a polícia apreendeu mais de 500 kg de maconha em Água Doce, no Oeste de Santa Catarina. O condutor de um veículo desrespeitou a ordem de parada e tentou fugir, mas perdeu o controle do carro e saiu da pista. Durante a abordagem, foi descoberto que as placas do veículo eram clonadas. O homem foi preso em flagrante e levado à delegacia.

