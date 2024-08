Polícia apreende 150 quilos de cocaína em Belo Horizonte (MG) Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 01/08/2024 - 12h42 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h35 ) ‌



Após uma denúncia anônima, a polícia prendeu cerca de 150 quilos de cocaína e quatro armas em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O homem que estava com a droga capotou o carro ao tentar fugir da abordagem da PM. Ele saiu pela janela do veículo e correu, mas foi alcançado e preso pelos policiais. Parte da droga estava no carro e o restante foi encontrado numa mansão alugada pelo suspeito.

