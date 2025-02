Polícia analisa câmeras para reconstruir passos de jornalista britânica desaparecida em SP Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 20/02/2025 - 10h46 (Atualizado em 21/02/2025 - 08h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A jornalista britânica Charlotte Alice está desaparecida em São Paulo. Ela foi vista pela última vez na capital paulista, após trocar mensagens com uma amiga residente no Rio de Janeiro. Esse contato gerou a transferência do caso para São Paulo, onde o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) lidera a investigação. A polícia busca imagens de câmeras de segurança para reconstruir os passos de Charlotte Alice, já que ela tinha o hábito de manter constante contato com sua família em Londres. A súbita falta de comunicação alarmou os parentes, que agora recebem suporte da embaixada britânica. As autoridades estão reunindo informações para esclarecer o paradeiro da jornalista.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.