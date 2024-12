Polícia Ambiental investiga espuma branca em rio de Chapecó Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/12/2024 - 11h21 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h23 ) twitter

Uma densa camada de espuma branca no rio de Chapecó gerou preocupação e acionou a Polícia Militar Ambiental. A investigação aponta que uma empresa local pode estar envolvida. Com a notificação feita, as autoridades buscam esclarecer as causas e os impactos desse fenômeno no meio ambiente. Acompanhe os detalhes ao vivo com o repórter Geovan Petry.

