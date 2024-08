Policia agride e atira num morador após discussão por som alto em São Paulo Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 10/08/2024 - 08h00 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h14 ) ‌



As imagens mostram um policia militar a agredir moradores após reclamações sobre som alto em São Paulo. O policia também teria apontado a arma para um morador que gravava a situação. Reginaldo Oliveira, de 29 anos, foi levado ao hospital após os ferimentos sofridos durante o incidente. O delegado responsável pela investigação informou que não vai pedir a prisão do policia envolvido nas agressões e já instaurou um inquérito para apurar a lesão corporal e disparo de arma de fogo. A Polícia Militar afirmou que o agente nunca havia apresentado problemas antes deste incidente. Após prestar depoimento, o policia foi libertado. Reginaldo recebeu alta médica mas decidiu mudar-se com a sua família.

