Polícia afasta 13 envolvidos em abordagem que terminou com homem jogado de ponte em SP
03/12/2024 - 17h53 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h13 )

Treze policiais foram afastados suspeitos do envolvimento na ocorrência que terminou com um homem sendo jogado de uma ponte na zona sul de São Paulo. Eles foram suspensos do policiamento nas ruas, para não prejudicar as investigações. Segundo informações, o homem, que estava acompanhado de um amigo teria fugido de uma abordagem policial. Em imagens é possível ver o momento em que um agente conduz um homem e o joga da ponte. A polícia quer ouvir a vítima, que segundo o amigo, teria sobrevivido e passa bem. O governador Tarcísio de Freitas e o secretário da segurança Guilherme Derrite criticaram a atuação dos policiais.

