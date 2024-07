Polícia abre inquérito envolvendo família de motorista da Porsche que causou acidente fatal em SP

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

A polícia abriu um inquérito relacionado ao caso do motorista da Porsche que causou a morte de um motorista de aplicativo em São Paulo. Testemunhas relataram que familiares teriam removido garrafas de vidro do carro da vítima antes da chegada das autoridades. Caso isso seja comprovado, a pessoa que fez isso pode ser presa. Fernando Sastre Filho, o condutor acusado, também estava sob investigação por agressão à madrasta em 2018, sendo posteriormente absolvido por falta de evidências. Após o acidente fatal ocorrido após sair embriagado de uma balada e atingir alta velocidade na via pública, Fernando está detido preventivamente na penitenciária do Tremembé.

