Polícia aborda carro de luxo do cantor Eduardo Costa e prende passageira, em Ribeirão Preto
28/08/2024 - 09h20 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h32 )



A Polícia Militar prendeu na tarde desta terça (27) uma mulher de 32 anos que estava acompanhada de um homem que dirigia um dos veículos do cantor sertanejo Eduardo Costa, em Ribeirão Preto. Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da PM fazia patrulhamento no Ipiranga quando se deparou com um veículo de luxo. Ao fazer a abordagem, os policiais constataram que havia uma mandado de prisão contra a mulher por tráfico de drogas, expedido pela Justiça de Sertãozinho. O funcionário e o veículo foram liberados após passarem pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto.

*Reportagem exibida em 27/08/2024.

