Polentaço: festa de três dias agita Monte Belo do Sul Aclr|Do canal Record RS no YouTube 05/08/2024 - 16h35 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma grande festa agitou a serra neste final de semana. Milhares de visitantes participam do 12° Polentaço, em Monte Belo do Sul. Uma festa com muita comida, música, dança e alegria.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.