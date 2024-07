POLÊMICO CASAMENTO DE MAÍRA CARDI; FIM DE SANDY E LUCAS - ESPECIAL DIVORCIANDOS | PODLEGAL #131

Aclr |Do canal Afonso Paciléo no YouTube

1 - Maíra Cardi e Thiago Nigro se casarão com comunhão total de bens: “É para sempre”

2 - "Dr., meu filho adolescente quer morar com o pai após o divórcio, pois o mesmo irá morar fora do país. Eu discordo, e já briguei muito com meu filho sobre isso. O que posso fazer nesta situação?"

3 - Advogado faz ‘contrato de ficante’ com cláusula que proíbe traição e exige sexo

4 - "Dr., meu ex-cônjuge tem a guarda dos nossos filhos, mas não está proporcionando um ambiente seguro. Tenho provas dos meus próprios filhos, vizinhos e parentes. O que posso fazer para proteger meus filhos?"

5 - Joana Sanz decide interromper processo de divórcio com Daniel Alves

6 - "Dr., meu parceiro e eu vivemos juntos há anos, mas nunca oficializamos nossa união e nem pretendemos. Ultimamente, estamos pensando em uma espécie de contrato, com responsabilidade e limitações para ambos. No futuro, se houver alguma quebra de contrato, por estarmos em uma união estável, na separação, teremos que resolver as mesmas questões como de casais oficializados?"

7 - Saiba quem é Bruna Guerin, suposta pivô da separação de Sandy e Lucas

8 - Lexa anuncia separação de MC Guimê

