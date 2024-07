Polêmica: justiça proíbe construção de prédio ao lado do museu Aclr|Do canal Record RS no YouTube 26/07/2024 - 10h21 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h37 ) ‌



Um empreendimento de 42 andares ao lado do Museu Julio de Castilhos, no centro de Porto Alegre, está causando polêmica. A justiça manteve uma liminar que proíbe a construção no local.

