POLÊMICA: ENTIDADES MÉDICAS DIVERGEM SOBRE USO DO PMMA
Matéria exibida no dia 23/07/2024
POLÊMICA ENTRE ENTIDADES MÉDICAS POR CAUSA DO PMMA, PRODUTO QUE VEM SENDO CRITICADO POR CAUSAR DEFORMAÇÕES E ATÉ MORTES DE PACIENTES. APÓS A MORTE DA MODELO DE BRASÍLIA QUE FEZ HARMONIZAÇÃO EM GOIÂNIA OS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA DE GOIÁS E DE SÃO PAULO PEDIRAM A SUSPENÇÃO DA VENDA DO POLIMETILMETACRILATO. SÓ QUE O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA PENSA DIFERENTE. QUER QUE O PMMA SEJA VENDIDO APENAS PARA MÉDICOS QUE TENHAM TREINAMENTO PARA UTILIZÁ-LO EM PACIENTES.
Inscreva-se no canal Record Goiás: https://www.youtube.com/recordgoias
Facebook: https://www.facebook.com/RecordGoias
Instagram: https://www.instagram.com/recordgoias/
Twitter: https://twitter.com/recordgoias
#RecordGoias #BalancoGeralManhaGO #GoiasnoAr #BalancoGeralGO #CidadeAlertaGO #GoiasRecord
Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.