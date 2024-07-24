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POLÊMICA: ENTIDADES MÉDICAS DIVERGEM SOBRE USO DO PMMA

Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube


Matéria exibida no dia 23/07/2024

POLÊMICA ENTRE ENTIDADES MÉDICAS POR CAUSA DO PMMA, PRODUTO QUE VEM SENDO CRITICADO POR CAUSAR DEFORMAÇÕES E ATÉ MORTES DE PACIENTES. APÓS A MORTE DA MODELO DE BRASÍLIA QUE FEZ HARMONIZAÇÃO EM GOIÂNIA OS CONSELHOS REGIONAIS DE MEDICINA DE GOIÁS E DE SÃO PAULO PEDIRAM A SUSPENÇÃO DA VENDA DO POLIMETILMETACRILATO. SÓ QUE O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA PENSA DIFERENTE. QUER QUE O PMMA SEJA VENDIDO APENAS PARA MÉDICOS QUE TENHAM TREINAMENTO PARA UTILIZÁ-LO EM PACIENTES.

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