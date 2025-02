Polêmica e vitória! Ponte Preta 2x0 Guarani Veja os gols!!! Aclr|Do canal R7 no YouTube 10/02/2025 - 12h41 (Atualizado em 11/02/2025 - 01h16 ) twitter

A Ponte Preta venceu o Guarani por 2 a 0 no dérbi campineiro pela 8ª rodada do Paulistão 2025. Os dois gols saíram de pênalti, gerando muita revolta entre os torcedores do Bugre. Confira os gols desse clássico intenso!

