Polêmica do Ferry Boat: justiça cobra quase R$ 22 milhões da empresa operadora Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 22/08/2024 - 20h53 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h48 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina entrou na justiça para cobrar uma dívida tributária de aproximadamente R$ 22 milhões da empresa responsável pela operação do ferry boat em Itajaí. A medida visa recuperar os valores devidos e solucionar a polêmica em torno da gestão do serviço. Acompanhe mais detalhes sobre essa questão com a nossa reportagem.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.