Polémica! Cidades turísticas proíbem 'selfies' de turistas para evitar problemas

A cidade de Portofino, que fica na costa de Itália, chamou a atenção do mundo todo após impor regras que pesam no bolso dos turistas. Lá, os viajantes são proibidos de tirar selfies – isto é, fotos de si mesmos – em locais turísticos, podendo ser multados caso descumpram a regra. Segundo o presidente, a restrição é necessária para impedir a superlotação destes locais durante a temporada de férias. No Japão, outra cidade também restringiu as visitas a um local icónico do país: o Monte Fuji, mais especificamente na região de Fujikawaguchiko. Lá, uma barreira foi erguida para manter os turistas afastados, já que moradores locais reclamavam que eles deixavam as redondezas sujas e eram mal-educados.

---

