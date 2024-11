Poeira incomoda comunidade na Rua Jativoca; pavimentação está no início Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 22/11/2024 - 14h27 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h46 ) twitter

Moradores da Rua Jativoca têm enfrentado transtornos com a poeira gerada pelo início das obras de pavimentação na via. Segundo os relatos da comunidade, a poeira constante vem causando desconforto e dificuldades no dia a dia, afetando a saúde e o bem-estar de quem reside na região. O processo de pavimentação está nas fases iniciais, e os moradores aguardam com ansiedade a finalização para melhor qualidade de vida e circulação. Acompanhe a reportagem para entender a situação e as expectativas da comunidade sobre as melhorias planejadas para a Rua Jativoca.

