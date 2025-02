'Poderia ter sido pior', afirma porta-voz do Corpo de Bombeiros sobre queda de avião em SP Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 07/02/2025 - 13h37 (Atualizado em 08/02/2025 - 01h21 ) twitter

A queda de um avião em São Paulo deixou duas pessoas mortas e outras seis feridas. André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros, falou sobre o resgate das vítimas com o Hoje em Dia. Ele afirmou que a aeronave poderia ter atingido vários veículos no solo e declarou: 'Poderia ter sido pior'.

