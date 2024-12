Poder Judiciário de SC destina R$ 3,5 milhões para projetos sociais Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 06/12/2024 - 08h46 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Poder Judiciário de Santa Catarina anunciou nesta quinta-feira, 05 de dezembro, o repasse de R$ 3,5 milhões para apoiar 94 projetos sociais no estado. Desses, 50 iniciativas são inovadoras para a educação e 23 para a saúde, demonstrando o comprometimento da justiça catarinense com o desenvolvimento social. Com esse investimento, diversos projetos locais terão a oportunidade de expandir suas ações e beneficiar a população, fornecendo melhorias essenciais para as áreas mais sensíveis da sociedade. O apoio a essas iniciativas visa fortalecer a educação, a saúde e a assistência social no estado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.