Podcast Você e o Doutor: Entenda como erros na alimentação podem levar à obesidade

No episódio desta semana, o médico Antonio Sproesser aborda um tema que afeta mais da metade da população do país. Isso porque 56% dos brasileiros estão acima do peso. A condição está muito afetada à alimentação. Sproesser explica como algumas mudanças de comportamento pode evitar o ganho de peso. O médico ainda fala sobre os tratamentos e esclarece quando é necessária a cirurgia bariátrica.

