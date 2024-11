Podcast PodCringe: Solange Gomes, eterna ‘Musa da Banheira’, revela perrengues da carreira Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 30/10/2024 - 20h00 (Atualizado em 31/10/2024 - 02h00 ) twitter

Convidada do PodCringe desta quarta-feira (30), a ex-modelo e, atualmente, escritora, Solange Gomes, a eterna ‘Musa da Banheira’, abriu o coração e falou sobre o início da carreira na televisão até seu trabalho atual como escritora. Solange também contou alguns perrengues que passou durante a época que foi a Musa da Banheira e ainda assumiu: 'Eu não quis entrar na banheira com o Maguila porque ele era muito grande.' A escritora ainda falou sobre o assédio sofrido após ter posado nua: 'Eu achei que, sendo capa, eu seria convidada para apresentar um programa de televisão, mas não. Vinham as pessoas oferecendo dinheiro. Eu fiquei bem decepcionada na época.'

