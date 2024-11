'Podcast PodCringe': "O que eu mais me arrependo é o tempo que perdi", desabafa Rafael Ilha Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 16/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h18 ) twitter

O convidado do 'PodCringe' desta quarta-feira (6) tem fama de ser polémico. Michael Keller recebeu o cantor, palestrante e ganhador de 'A Fazenda 10 - Tudo a Ver' o ex-polegar Rafael Ilha.

Ele falou sobre tudo: dependência com drogas, depressão, altos e baixos da carreira, amizade com o saudoso Gugu e participação no reality show. Rafael também refletiu sobre as consequências da dependência de drogas: "O que eu mais me arrependo é o tempo que eu perdi”.

