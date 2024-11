Podcast Podcringe: Mariana Godoy fala sobre bastidores, desafios e sucessos do jornalismo Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 13/11/2024 - 20h00 (Atualizado em 14/11/2024 - 02h02 ) twitter

No PodCringe desta quarta-feira (13), Michael Keller conversou com a jornalista Mariana Godoy. Os colegas de profissão conversaram sobre início de carreira, desafios da profissão, bastidores e matérias que marcaram a carreira. Dentre tantas, Mariana destacou quando gravou com o grupo Mamonas Assassinas ainda no início da carreira deles: "Fiz a matéria. Os meninos ficaram todos meus amigos. Eu ia nos shows com eles, era muito engraçado. Tem um show que o Dinho pega o microfone e leva lá para os bastidores e cantei um pedaço".

