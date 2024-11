Podcast PodCringe: ‘Eu faço pra me divertir’, revela Salgadinho sobre conteúdos nas redes sociais Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 24/10/2024 - 05h27 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Convidado do PodCringe desta quarta-feira (23), o cantor Salgadinho, ícone do pagode dos anos 90, falou sobre o início da carreira, perrengues de shows e amizades entre os grupos de pagode. O cantor comentou sua paixão pelo cavaquinho, instrumento que o tornou referência no assunto. Salgadinho ainda revelou como lida com as redes sociais: “Tem hora que eu faço as brincadeiras, eu respondo mesmo. Levo umas broncas da minha assessoria, mas eu faço para me divertir porque eu acho engraçado". E ele ainda deu uma palhinha de alguns sucessos durante o episódio.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #PodcastPodCringe #Salgadinho

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.