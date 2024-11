Podcast JR 15 Min #1030 | Apagões prolongados: como buscar reparações por danos e desperdício? Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 17/10/2024 - 20h06 (Atualizado em 18/10/2024 - 01h29 ) twitter

Os recentes apagões têm afetado milhões de pessoas na Grande São Paulo. Em menos de um ano, três quedas prolongadas de energia elétrica foram registradas, e a situação pode piorar com a previsão de chuvas intensas para os próximos dias. A Defesa Civil emitiu um alerta para um novo temporal no estado de São Paulo. Só no último apagão, 3,1 milhões de imóveis ficaram no escuro nas primeiras quatro horas. Só o setor de varejo e serviços, acumula quase R$ 2 bilhões em perdas. Quais são os direitos em casos de prejuízo com o desperdício de alimentos, equipamentos danificados e custos extras provocados pelos apagões? Como formalizar as reclamações? Quais documentos são necessários para buscar reparações? E qual a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica? Giovanna Risardo e o repórter Fábio Menegatti conversam com a assessora técnica do PROCON-SP, Renata Reis.

