Podcast Folha Business #27 - Felipe Sesana

No Podcast Folha Business dessa semana, Ricardo Frizera recebe Felipe Sesana, Gestor de Fazenda e CEO da FFIZ Gestão em Agronegócios e do Programa Fazenda Lucrativa.

O especialista em gestão e tecnologia no agronegócio falou sobre os desafios e as oportunidades de transformar fazendas em negócios lucrativos.

Além disso, abordamos o impacto da tecnologia no campo, a evolução da produtividade e as perspectivas para o futuro do agronegócio no Brasil. Um papo imperdível para quem quer entender mais sobre o universo agro!

