Podcast Folha Business #26 - Renata Eler Aclr|Do canal Folha Business no YouTube 21/11/2024 - 13h46 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nos últimos 23 anos, o Brasil apresentou o maior ganho de produtividade no agronegócio do mundo. Segundo dados da Embrapa, 59% desse aumento foi decorrente da tecnologia e dos avanços tecnológicos voltados para a produção dentro da porteira.

Neste episódio do podcast Folha Business, o tema é "Pecuária do Futuro". Renata Eler, Zootecnista e Consultora Especialista em Gestão 360º de Propriedades Rurais, fala sobre como os pilares tecnologia, automação e sustentabilidade estão moldando o futuro do setor.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.