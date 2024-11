Podcast Folha Business #25 - Mário Frete Rápido Aclr|Do canal Folha Business no YouTube 11/11/2024 - 10h25 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h24 ) twitter

Neste episódio do podcast, Mário Rodrigues, CEO e fundador da Frete Rápido, compartilha sua trajetória de superação e sucesso no setor de logística. Com um investimento inicial de apenas 36 mil reais, Mário enfrentou grandes desafios para construir o maior hub de transporte digital da América Latina, transacionando anualmente 50 bilhões de reais.

