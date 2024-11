Podcast Folha Business #24 - Fernando Maximiliano Aclr|Do canal Folha Business no YouTube 21/11/2024 - 11h45 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fernando Maximiliano discute as oscilações de preço no mercado de café, abordando fatores climáticos, geopolíticos e logísticos que impactam a produção e os preços. Ele destaca a volatilidade do mercado, a importância de dados confiáveis e a necessidade de estratégias de gestão de risco para os produtores, além de prever desafios futuros relacionados ao clima.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.