O podcast discute a evolução do café Conilon no Brasil, destacando a melhoria na qualidade e a importância da sustentabilidade. Luiz Carlos Bastianello, presidente da Cooabriel, enfatiza a necessidade de profissionalização e inovação na produção, além de mencionar os desafios e oportunidades que o setor enfrenta para manter-se competitivo no mercado global.

