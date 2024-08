Podcast Agro - Serra catarinense é líder nacional na produção de vime Aclr|Do canal NDTV RECORD no YouTube 23/08/2024 - 14h25 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h21 ) ‌



Neste episódio do Podcast Agro, a jornalista Tatiana Corrêa explora a liderança da Serra catarinense na produção de vime, de acordo com um levantamento da Epagri. Tatiana conversa com os engenheiros agrônomos Saulo Luiz Poffo e Aziz Abou Hatem sobre a importância do cultivo, a tradição de mais de um século na agricultura familiar e o projeto estruturante que visa fortalecer a cadeia produtiva local. Descubra como o conhecimento tradicional se une à inovação para promover o desenvolvimento regional.

